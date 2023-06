Campioana ligii de minifotbal Vrancea s-a calificat la turneul final al campionatului national. Viitorul Grafit Decor Campineanca a ajuns pana in finala mica a Superligii, competitie desfasurata la Iasi.Vrancenii au obtinut calificarea pentru Bistrita inca de sambata seara, 10 iunie 2023, dupa victoria obtinuta in fata celor de la Pretenasii Braila. Duminica, 11 iunie 2023, Viitorul a inceput ziua cu o victorie categorica, 7-1, apoi au pierdut semifinala si finala. Este de remarcat ca in ... citeste toata stirea