Tinerii sportivi aeromodelisti de la Cercul de Aeromodele de la Palatul Copiilor Focsani au participat in perioada in perioada 9- 11 iunie 2023, in orasul Pucioasa din judetul Dambovita la Concursul National de Aeromodele si Rachetomodele "Trofeul Henri Coanda" editia nr 45.Concursul National de Aeromodele si Rachetomodele "Trofeul Henri Coanda" editia nr 45 organizat de Clubul Copiilor Pucioasa se afla calendarul scolar la nivel national si in calendarul Federatiei Romane de Aeromodelism ... citeste toata stirea