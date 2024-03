Ce spune presedintele sectiei moto a ACS Odobesti dupa ce a participat la Adunarea Generala a Federatiei Romane de Motociclism

Cititi in continuare declaratia presedintelui sectiei moto a ACS Odobesti dupa ce a participat la Adunarea Generala a Federatiei Romane de MotociclismPresedinte sectia moto a ACS Odobesti Georgian Mocanu: "In data de 9 martie 2024 s-a desfasurat,Adunarea Generala a Federatiei Romane de Motociclism in locatia Agentia Nationala pentru Sport.Sportul cu motor este in plina dezvoltare (Felicitari FRM-100 de cluburi moto afiliate)pe tot teritoriul Romaniei in special zona Est-Moldova,unde sectia ... citește toată știrea