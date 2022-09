Cea mai recenta campioana mondiala din Vrancea | Studenta la Medicina, Madalina Constantin, originara din Chiojdeni, fiica primarului

Vrancea are o noua campioana mondiala.Ea se numeste Madalina Constantin este originara din Chiojdeni, este studenta la Medicina la Targu Mures si recent la Campionatul Mondial de Karate Shotokan WSF, organizat in perioada 9 - 11 septembrie 2022, la Enteria Arena, in Pardubice, Cehia, a cucerit titlul de campioana mondiala la categoria Kumite, echipe senioare. Vranceanca Madalina Constantin este actualmente legitimata ca sportiva karateka, la Clubul Sportiv Universitar Targu Mures, iar la ... citeste toata stirea