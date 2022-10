Colaboratorul ZdV, col. (rtr.) Anton Soare a concursul de tir organizat in cadrul manifestarilor dedicate Zilei Armatei Romaniei

Intr-o postare activata pe contul de facebook Brigada 282 Blindata "Unirea Principatelor" sunt oferite amanunte publice in legatura cu desfasurarea miercuri 19 octombrie 2022 a concursului de tir organizat, in Poligonul de Tragere Slobozia Ciorasti in cadrul manifestarilor dedicate Zilei Armatei Romaniei,In Poligonul de Tragere Slobozia Ciorasti s-a desfasurat astazi, 19 octombrie 2022, concursul de tir organizat in cadrul manifestarilor dedicate Zilei Armatei Romaniei, care in fiecare an ... citeste toata stirea