Amanunte despre competitiile sportive in care concureaza sportivii de la CSM Focsani 2007 zilele urmatoare sunt facute publice prin intermediul unei postari activata miercuri 02 august 2023 pe contul de facebook Primaria Municipiului Focsani"Echipele de fotbal si handbal ale CSM Focsani 2007 au inceput zilele trecute pregatirile pentru sezonul competitional 2023-2024.Dupa 7 zile de acumulari fizice in cantonamentul montan, echipa de fotbal si-a testat miercuri 02 august 2023 forma in care ... citeste toata stirea