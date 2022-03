Echipele CSM Focsani 2007 disputa in weekend-ul 5-6 martie 2022 la meciuri de volei, fotbal si baschetMeciuri de volei, fotbal si baschet pentru iubitorii sportului. Sambata, tanara echipa de volei a CSM Focsani 2007 va da piept cu ASC Bravol Brasov in cautarea celei de-a patra victorii consecutive in campionat.-Tot sambata, echipa de fotbal va sustine un ultim test inainte inceperii ... citeste toata stirea