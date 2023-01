Conform site-ului de specialitate liga2.prosport.ro, Ionut Mosteanu este noul antrenor al echipei de fotbal seniori, CSM Focsani 2007

Din informatiile Liga2.ro, echipa de fotbal seniori din liga a III-a CSM Focsani 2007 are un nou antrenor principal incepand de luni, 23 ianuarie 2023, cand a avut loc reunirea.Echipa condusa din luna noiembrie a anului trecut de Adrian Toma l-a adus pe Ionut Mosteanu, ultima data la Foresta Suceava, in sezonul trecut, cand a fost demis. Mosteanu si Foresta sunt si acum in litigiu, antrenorul solicitand sa primeasca toti banii pana la finalul contractului pe care il avea. Din acest motiv, ... citeste toata stirea