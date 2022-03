Reamintim ca in play-off-ul campionatului Ligii I la futsal, echipele sunt programate, in configuratia locul 3 cu locul 6 si locul 4 cu locul 5, sa joace intre ele trei meciuri, urmand sa se califice in semifinale formatiile care au castigat de doua ori. In cazul in care una dintre formatii a obtinut doua victorii la rand nu se mai disputa a treia partida.In primul meci al play-off-ului Ligii intai la futsal, disputat ... citeste toata stirea