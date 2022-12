CSM Bacau-CSM Focsani 2007:25-26(11-13) in etapa nr 15, ultima din acest an, din Liga Nationala Masculina de Handbal (LNMH)

Handbalistii de la CSM Focsani 2007 incheie anul cu o victorie in deplasare, in etapa nr 15 a Ligii Nationale Masculine de Handbal (LNMH)Meciul de handbal din Liga Zimbrilor CSM Bacau - CSM Focsani 2007: 25-26 (11-13), s-a desfasurat sambata, 10 decembrie 2022, de la ora 18:30, in Sala Sporturilor din Bacau.CSM Focsani 2007:Marocico, Closca - Ragea (cpt.), Kritikos - 1 gol, Rata - 1, Miroiu - 3, Crnoglavac - 10, Popovici, Tobosaru, Mocanu - 5, Marijanac - 3, Nutu, Krstevski, Lazoreac, ... citeste toata stirea