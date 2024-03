CSM Focsani 2007-ACS Hamangia Baia: 5-0 (2-0), in ultima etapa a sezonului regulat 2023/24 Seria nr 2, Liga a III-a la fotbal seniori

CSM FocsaniI 2007- ACS Hamangia Baia: 5-0 (2-0)Meciul a avut loc sambata, 23 martie 2024, de la ora 15:00, pe Stadionul Milcovul din Focsani si a contat pentru etapa nr 18-a sezonul 2023/24 a Ligii a III-a, Seria nr 2 la fotbal seniori. Golurile echipei de fotbal seniori CSM Focsani 2007 au fost marcate de: Stancu in min. 26, Gorovei in min. 43, Perju in min. 50, Ungurianu in min. 66 si Dinu (autogol) in min. 90+1.CSM Focsani 2007Preda - Negoita, Marku, Perju, Dumitru (75'/ Tamasi), ... citește toată știrea