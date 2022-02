CSM Focsani 2007-ACS HC Buzau 2012:25-19(15-9) in etapa 16 a Ligii Nationale Masculine de Handbal(LNMH)

Handbalistii de la CSM Focsani 2007 au invins fara probleme, miercuri 02 februarie 2022, formatia ACS HC Buzau 2012, intr-un meci disputat in sala sporturilor din Focsani, in cadrul etapa 16 a Ligii Nationale Masculine de Handbal(LNMH).Pe langa diferenta de valoare reliefata si de pozitiile in clasament ale celor doua formatii, inaintea disputarii acestui meci, CSM Focsani 2007, locul 6 cu 28 de puncte, ACS HC Buzau 2012, locul 10, cu 13 puncte, oaspetii au mai avut o problema nu tocmai ... citeste toata stirea