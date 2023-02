CSM Focsani 2007 - AHC Potaissa Turda 26-20 (13-11) in prima etapa a returului Ligii Nationale Masculine de Handbal( LNMH)

Sambata 04 februarie 2023 in prima etapa a returului Ligii Nationale de Handbal Masculin (LNMH) echipa CSM Focsani 2007 a intalnit in sala sporturilor "Alin Moldoveanu" din Municipiul de pe Milcov formatia AHC Potaissa Turda.Returul Ligii Nationale de Handbal Masculin (LNMH) a inceput pentru cele doua echipe de pe locul 6 in clasament, cu 27 de puncte, pentru CSM Focsani 2007 si de pe locul 7, cu 25 de puncte pentru AHC Potaissa Turda.Partida de la Focsani de sambata 04 februarie 2023 a fost ... citeste toata stirea