CSM Focsani 2007-Sport Plus Braila:3-1, in partida tur a play-off-ului Campionatului National de volei senioare, div. A2, seria Est

Echipa de volei feminin CSM Focsani 2007 a reusit sa castige sambata 12 martie 2022, cu 3-1 (21-25, 25-17, 25-22, 25-20) partida disputata de la ora 14:00, in Sala LPS din Focsani, in compania formatiei Sport Plus Braila.Meciul s-a jucat in play-off-ul Campionatului National de volei senioare, div. A2, seria Est, si a adus fata in fata ocupantele locurilor 4 si 5, CSM Focsani 2007 si Sport Plus Braila.Echipa de voeli feminin CSM Focsani 2007 a avut urmatoarea ... citeste toata stirea