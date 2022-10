Echipa de handbal masculin CSM Focsani 2007 s-a impus in partida disputata miercuri seara 05 octombrie 2022 in Liga Zimbrilor.Focsanenii s-au impus cu scorul de 31 - 26 in fata celor de la CSM Odorheiul Secuiesc.A V-a victorie din 7 meciuri disputate in acest sezon de Liga Zimbrilor!CSM Odorheiu Secuiesc - CSM FOCSANI 2007: 26-31 (14-15)Meciul s-a disputat miercuri 05 ocotmbrie 2022, de la ora 18:00, la ... citeste toata stirea