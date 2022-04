CSU Pitesti-CSM Focsani 2007:28-36(15-14) in turul 2 al Cupei Romaniei Fan Curier la handbal masculin

Meciul de handbal masculin CSU Pitesti - CSM Focsani 2007, s-a disputat miercuri 6 aprilie 2022 in Sala Trivale din Pitesti in turul 2 al Cupei Romaniei Fan Curier.Handbalistii focsaneni au castigat in final cu scorul 28-36 si s-au calificat in turul urmator al competitiei, sferturile de finala, dupa ce la pauza erau condusi cu scorul 15-14 de echipa gazda care activeaza intr-o liga inferiora fata de aceea in care evolueaza CSM Focsani 2007.Echipa de handbal masculin CSM Focsani 2007 a ... citeste toata stirea