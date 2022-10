Cupa Micul Pion SOMACO Adjud 1 - 2 octombrie 2022

In perioda 1 - 2 octombrie 2022, Clubul Sportiv de Sah PALODA Adjud in parteneriat cu Primaria Adjud, CSM Focsani 2007, Asociatia Judeteana de sah Vrancea si Directia Judeteana de Sport Vrancea, a organizat concursul de sah pentru seniori si juniori "Cupa Micul Pion SOMACO", aceasta desfasurandu-se in Adjud la Casa de Cultura "Tudor Vornicu" precum si la Colegiul National "Emil Botta".Structura concursului a fost urmatoarea:Grupa Open (seniori si juniori legitimati, cu rating FIDE sub 2200, ... citeste toata stirea