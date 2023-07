Echipa de fotbal CSM Focsani 2007 se pregateste intens pentru debutul in sezonul competitional 2023-2024Focsani, 26 august 2023 - Cu emotii si dorinta de a face o figura frumoasa in competitia de fotbal din Romania, echipa CSM Focsani 2007 se pregateste sa intre in actiune in primul joc oficial al sezonului competitional 2023-2024 al Cupei Romaniei. Meciul impotriva echipei CS Sporting Liesti va avea loc miercuri, 2 august, de la ora 17.30, pe Stadionul Milcovul din Focsani.Echipa CSM ... citeste toata stirea