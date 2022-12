Cupa Vrancea pentru sahistii copii si juniori de la CSM Focsani 2007

Sahistii copii si juniori care se pregatesc la C.S.M. Focsani 2007 au concurat la traditionala competitie de sah CUPA VRANCEA, intrerupta in ultimii ani din cauza restrictiilor.S-a jucat sah rapid, fiecare cu fiecare, fara impunerea incadrarii intr-un anumit timp de gandire, 17 runde, in programul de pregatire pe parcursul mai multor zile.Pe primele locuri s-au clasat in ordine: Ailincutei David-Constantin de la Scoala Gimnaziala "Ion Basgan" cu 15,5 puncte, Pavel Darius-Andrei de la Scoala ... citeste toata stirea