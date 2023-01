David Antonescu, imprumutat de la Real Betis Sevilla, pentru luna februarie

CSO Voluntari va conta timp de 3 saptamani pe serviciile internationalului roman David Antonescu (18 ani, 1.96 metri, extrema), in urma unui acord pe care clubul nostru l-a obtinut de la Real Betis Sevilla. David evolueaza pentru cel de-al doilea sezon consecutiv in Spania, fiind capitanul echipei satelit a lui Betis si pregatindu-se periodic alaturi de lotul de ACB.Antonescu este din Focsani si a evoluat pentru echipa orasului sau, avand 39 de meciuri in Liga Nationala si doua in Cupa ... citeste toata stirea