Prin intermediul unui comunicat de presa sunt facute publice amanunte referitoare la deschiderea celei de-a XVI-a editii a a circuitului Vrancea Trophy.Conferinta de presa inaugurala a acestui nou sezon, va avea loc luni, 08.05.2023, in Sala Mare a Consiliului Judetean Vrancea, incepand cu orele 11:00.Cititi in continuare continutul integral al comunicatului de presa facut public de organizatorii editiei 2023 a circuitului Vrancea Trophy.Vrancea Trophy, aflat in acest an la a XVI-a editie ... citeste toata stirea