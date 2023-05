ABC Laguna Bucuresti - CSM Focsani 2007: 65-89 (12-18, 19-22, 18-27, 16-22) in LNBM Mozzart Bet, meciul 2, play-out (locurile 15-16)In primul meci disputat luni, 15 mai 2007, echipa de baschet masculin CSM Focsani 2007 a castigat pe teren propriu cu 73-65.Scorul la general este de 2-0 in favoarea echipei de baschet masculin CSM Focsani 2007 (2 din 3 jocuri), iar CSM Focsani 2007 se claseaza pe locul al 15-lea in sezonul 2022-2023 si va evolua si campionatul viitor in Liga Nationala.ABC ... citeste toata stirea