Echipa de fotbal seniori CSM Focsani 2007 joaca semifinala barajului de promovare in Liga a II-a, pe 25 si 28 mai

Intr-o postare activata pe contul de facebook CSM Focsani 2007 - Sectia Fotbal sunt explicate cu amanunte partidele pe care le are de disputat echipa de fotbal seniori CSM Focsani 2007 in incercare de a promova in Liga II-a .Primul meci se va disputa la Focsani intre CSM Focsani 2007 si Dante Botosani miercuri, 25 mai, de la ora 18:00, pe Stadionul Milcovul din Focsani.Returul se va juca in deplasare sambata, 28 mai, de la ora 17:30.In cealalta runda semifinala, pe 25 mai, de la ora 18:00, ... citeste toata stirea