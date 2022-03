Echipa de futsal CSL Sportul Ciorasti incheie sezonul Ligii I pe locul cinci c-un meci egal in polivalenata din Focsani

Ultimul meci al turului suplimentar al ligii I la futsal, a adus, marti 15 martie 2022, fata-n fata, in Sala Sporturilor din Focsani, echipele CSL Sportul Ciorasti si ACS Odorheiul Secuiesc.Celel doua formatii au oferit un meci placut, in conditiile in care rezultatul final nu putea schimba situatia din clasament. Razvan Craciun a deschis scorul pentru gazde dintr-o lovitura libera, dar oaspetii au egalat pana la pauza tot din lovitura libera. In repriza a doua gazdele au marcat din nou din ... citeste toata stirea