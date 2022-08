Astazi, sambata 13 august 2022 , de la ora 11.30, CSM Focsani 2007 va intalni intr-un ultim meci amical, inainte de debutul sezonului 2022-2023, pe CSM Bucuresti.Partida se va disputa in Sala Apollo din Bucuresti.Luni, 22 august, in prima etapa a campionatului Ligii Nationale, CSM Focsani 2007 va juca in deplasare cu AHC Dobrogea Sud Constanta. ... citeste toata stirea