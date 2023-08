Vineri 11 august 2023 s-au disputat primele meciri ale turneului amical de pregatire de la turda cu participarea a patru formatii de handbal masculin care joaca in Liga Nationala Masculina de Handbal (LNMH).Handbal masculin, turneu amical de la TurdaCSA Steaua Bucuresti - CSM Focsani 2007: 29-24 (18-11)AHC Potaissa Turda - CSU din Suceava: 33-31 (15-15)Cele doua partide au avut loc vineri 11 august 2023, de la orele 16:00 si 18:00, in Sala ,,Gheorghe Baritiu" din Turda, in cadrul unui ... citeste toata stirea