Echipa de handbal masculin juniori I, CSM Focsani 2007 joaca astazi de la ora 18:00 pentru un loc in finala campionatului national

Vineri 27 mai 2007 in cel de-al treilea meci din grupa A a turneului final J1 Valoare, echipa de handbal masculin CSM Focani 2007 a piedut in fata CSU Suceava.In urma acestui rezultat handbalistii juniori I de la CSM Focsani 2007 au terminat pe locul 2 in grupa A si vor juca astazi de la ora 18:00 pentru un loc in finala mare a competitiei cu echipa SCM Poli Timisoara castigatoarea grupei B.CSM Focsani 2007 - CSU Suceava: 21-37 (11-19) Arbitri: Dan Pavel / Radu PenteaCSM Focsani 2007 : ... citeste toata stirea