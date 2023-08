In perioada urmatoare in pregatirea noului sezon competitional oficial, echipa de handbal masculin CSM Focsani 2007 va participa la doua turnene de jocuri amicale.Pe 11 si 12 august 2023 la un turneu de jocuri amicale, care se va desfasura la Turda, iar pe 18 si 19 august 2023, la un turneu de jocuri amicale care se va desfasura la Buzau.Prima etapa a sezonului 2023-2024 va avea loc duminica, 27 august, echipa de handbal masculin seniori CSM Focsani 2007 urmand sa evolueze in deplasare cu SCM ... citeste toata stirea