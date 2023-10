CSM Corona Brasov - CSM Focsani 2007: 0-3 (17-25, 14-25, 16-25) in meciul de volei feminin disputat sambata 28 octombrie 2023, de la ora 16:00, in Sala de sport Metrom din Brasov.Volei feminin. Divizia A2, Seria Est, etapa a IV-aEste a patra victorie pentru voleibalistele de la CSM Focsani 2007 in patru etape disputate pana acum.CSM Corona Brasov-CSM Focsani 2007: 0-3 (17-25, 14-25, 16-25)Meciul de volei a avut loc sambata 28 octombrie 2023, de la ora 16:00, in Sala de sport Metrom din ... citeste toata stirea