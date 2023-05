Duminica 21 mai 2023 in ultima zi a turneului final de volei junioare de la Targu Mures, CS Dinamo Bucuresti - CSS Academika Focsani:3-0.Echipa focsaneana termina pe locul 4 in Romania.Reamintim ca in penultimul meci al turneului final de volei junioare, disputat sambata 20 mai 2023 CSS Academika Focsani a invins CSM Bucuresti cu scorul de 3-0 la seturi (25-19, 25-20, 25-13).Ca urmare a rezultatului obtinut sambata 20 mai 2023 in meciul cu formatia CSM Bucuresti , CSS Academika Focsani a ... citeste toata stirea