Fotbalistul Eduard Lambrinoc a fost crescut la clubul condus de Dan Dumitru, CSM Focsani, club privat la acea vreme si s-a transferat ulterior la Brasov, acolo unde s-a mutat si familia sa. In prezent, fotbalistul originar din Focsani Eduard Lambrinoc evolueaza in liga a doua pentru formatia FC Brasov.Cine spunea ca la Liceul Sportiv nu se invata? Edi Lambrinoc (18 ani), elev la Liceul Sportiv din Brasov, a dat Bacalaureatul in sesiunea speciala, cea a "Olimpicilor".