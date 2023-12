Echipa nationala de fotbal a Romaniei si-a aflat, sambata, 02 decembrie 2023, adversarele din grupele EURO 2024. Selectionata lui Edi Iordanescu va avea parte de meciuri tari in aceasta runda a turneului final.Tragerea la sorti a grupelor Campionatului European de Fotbal din 2024 - EURO 2024 a avut loc sambata, 2 decembrie. Romania a fost repartizata in Grupa E, din urna a doua, dupa ce am ocupat primul loc in calificari. Intre timp, conform FIFA, nationala Romaniei a urcat cinci locuri si ... citeste toata stirea