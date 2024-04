Cititi in continuare evenimentele sportive din weekend-ul 6-8 aprilie 2024, cu participarea sportivilior de la CSM Focsani 2007" -Sambata, echipa de tenis de masa a CSM Focsani 2007 va juca un meci important in etapa cu numarul 10 a Ligii Nationale. De la ora 18.00, in sala de tenis de masa a stadionului "Ion Oblemenco" din Craiova, echipa noastra va juca cu formatia locala CS Universitatea Craiova.-Sambata, in a doua etapa din play-off, echipa de ... citește toată știrea