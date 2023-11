In etapa nr 8 a Superligii Vrancei la fotbal seniori s-au inregistrat rezultate normale. Concret echipa CSL Victoria Gugesti a egalat la puncte pe CSM Adjud 1946, dupa victoria cu 7-0 in fata celor de la Energia Vulturu. Adjudenii au stat in aceasta etapa, astfel ca au un meci mai putin disputat. FC Panciu a confirmat surpriza din runda precedenta si a reusit sa se impuna cu 5-4, la Ruginesti, pe terenul unei echipe ambitioase, care, in ciuda evolutiilor apreciate din acest sezon, nu a reusit ... citeste toata stirea