CSL Victoria Gugesti a pierdut primul meci, dupa doi ani, in Superliga Vrancei. Performera etapei de la finalul saptamanii este FC Panciu, formatie ce a reusit sa produca surpriza.Pancenii au invins cu scorul de 3-2, dupa ce la pauza scorul a fost 1-0. FC Panciu a urcat pe locul trei in clasament in urma succesului obtinut in fata celor de la Victoria Gugesti. CSM Adjud 1946 a profitat de insuccesul contracandidatei si s-a impus cu 11-0 in deplasare, la FC Caiata. In prologul etapei, joi ... citeste toata stirea