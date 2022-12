Fiul celui mai valoros handbalist vrancean din toate timpurile convocat la nationala de handbal a Romaniei, pentru Trofeul Carpati

Selectionatele masculine de handbal ale Romaniei, Egiptului, Algeriei si Slovaciei vor participa la editia din acest an a Trofeului Carpati, in zilele de 28 si 29 decembrie, la Oradea, anunta FRH.Echipa noastra nationala se va reuni in data de 26 decembrie, selectionerul Xavi Pascual convocand 24 de jucatori.Printre acestia se regaseste Stefan-Valentin Neagu (Wolfe Wurzburg) fiul lui Costica Neagu, fost component la nationalei Romaniei,probabil cel mai valoros handbalist vrancean din toate ... citeste toata stirea