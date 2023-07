Informatia a fost facuta publica prin intermediul unei postari activata vineri 14 iulie 2023 pe contul de facebook al clubului focsanean"Antrenor principal la CSM Focsani 2007.Sectia fotbal a CSM Focsani 2007 s-a inteles cu Octavian Grigore pentru a prelua functia de antrenor principal al echipei noastre.Tehnicianul roman are 58 ani, este nascut in Urlati, Prahova, si ultima data a antrenat la Petrolul Ploiesti. Bun venit in familia CSM Focsani 2007, Octavian Grigore!Rezultate cat mai bune ... citeste toata stirea