Fotbal: CSM -Aerostar BACAU 2-2

* Au inscris pentru echipa noastra Pasare (min. 43, assist Arnautu) si Arnautu (min. 66, din lovitura libera) * Pentru oaspeti au marcat Ilie in min. 15, dupa un sut deviat in poarta noastra de Panaite, si Belciu in min. 32 * A fost ultima partida a baietilor nostri pe teren propriu in anul 2022 * Etapa viitoare (a 15-a) vom juca sambata, 3 decembrie, de la ora 14.00, in deplasare cu Vointa Limpezis *Terminam la egalitate, 2-2, duelul cu fosta divizionara secunda, in ultima partida de pe ... citeste toata stirea