Fotbalistii de la CSM Focsani 2007 au pierdut meciul disputat in deplasare cu liderul Ligii a II-a

In ultimul meci al etapei a 9-a din Liga a II-a, AFK Csikszereda Miercurea Ciuc a obtinut o noua victorie, trecand la limita de CSM Focsani 2007 cu scorul de 1-0. Partida s-a desfasurat pe terenul echipei din Miercurea Ciuc, iar golul decisiv a fost inscris in debutul reprizei secunde de golgheterul echipei, Josef Dolny.Meciul a inceput cu o presiune ofensiva din partea echipei gazda, antrenata de Robert Ilyes, insa in ciuda unui inceput promitator, harghitenii nu au reusit sa deschida scorul ... citește toată știrea