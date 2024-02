Prin intermediul unei postari activata pe contul de facebook al clubului se anunta faptul ca 4 medalii de aur, 2 de argint si 2 de bronz au fost cucerite de sportivii tragatori ai CSM Focsani 2007 in etapa a 2-a a Campionatului National de juniori la tir sportiv." 4 medalii de AUR, 2 de ARGINT si 2 de BRONZ8 medalii au castigat sportivii nostri in etapa a 2-a a Campionatului National de juniori, care s-a desfasurat in perioada 1-4 februarie la Poligonul de tir sportiv din ... citeste toata stirea