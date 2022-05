Foto | A debutat Cupa Romaniei la Polo - Suzuki - Feminin Senioare - Editia 2022, la Bazinul de Inot Didactic din Focsani!

Vineri 20 mai 2022 s-a dat startul la Cupa Romaniei la Polo - Suzuki - Feminin Senioare - Editia 2022, la Bazinul de Inot Didactic din Focsani!Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Catalin Toma, i-a invitat pe toti iubitorii sportului de apa la acest eveniment important din calendarul competitional national, care are loc in acest weekend la Focsani."Le urez succes tuturor celor care vor intra in aceasta frumoasa competitie, in bazinul administrat de Consiliul Judetean, care va gazdui ... citeste toata stirea