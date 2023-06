In perioada 1-4 iunie 2023, Clubul Municipal de Sah "Speranta" Focsani a organizat traditionalul concurs de sah pentru juniori si seniori "Cupa Gresu" editia a XIV-a, acesta desfasurandu-se in ospitalierul cadru oferit de catre Complexul "Flora" din localitatea Gresu, judetul Vrancea.Structura concursului a fost urmatoarea:Turneu A - open sah clasic pentru seniori si juniori legitimati cu rating FIDE intre 1600 - 2000, desfasurat in perioada 1-4iunie in sistem elvetian pe parcursul a 7 ... citeste toata stirea