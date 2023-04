In perioada 3 - 20 aprilie, cu sahistii care fac pregatire la C.S.M. Focsani 2007, s-au desfasurat primele trei turnee din cele cinci ale competitiei "PRIER". Pirmul turneu (3-12 aprilie) a fost rezervat numai fetelor de orice varsta.Al doilea turneu (4-13 aprilie) a fost rezervat baietilor si fetelor sub 7 ani sau care au implinit 7 ani in anul 2023 (U7). Al treilea turneu (10-20 aprilie) a adus la start baieti si fete sub 9 ani sau care au implinit 9 ani in acest an (U9) la care s-au ... citeste toata stirea