Foto | Competitia traditionala de sah pentru copii, de la Focsani, "La revedere, gradinita!"

A devenit o traditie in Focsani ca la sfarsitul fiecarui an de invatamant sa se desfasoare o competitie de sah numai pentru copiii din ciclul prescolar care au fost initiati in sportul mintii. La sfarsitul competitiei din anul respectiv de invatamant, castigatorul competitiei a fost declarat seful promotiei.Si in acest an o parte dintre copiii care au facut pregatire la sah la SMART SCHOOL SOARE si C.S.M. FOCSANI 2007au participat la acest concurs. Competitia din acest an a avut doi castigatori, ... citește toată știrea