Foto | Competitii sahiste cu participarea sahistilor vranceni in perioada 6 - 12 mai 2022- I

Cupa Pionul Adjud Adjud 7 - 8 mai 2022In perioada 7 - 8 mai, Clubul Sportiv de Sah PALODA Adjud in parteneriat cu VRANCART SA Adjud, Primaria Municipiului Adjud, CSM Focsani 2007, Asociatia Judeteana de Sah Vrancea si Directia Judeteana de Sport Vrancea, a organizat concursul de sah "Cupa Pionul Adjud", editia a VII-a, aceasta desfasurandu-se in cadrul Salii de Sport a Municipiului Adjud.Structura concursului a fost urmatoarea:Turneu A (seniori si juniori legitimati, cu rating FIDE sub ... citeste toata stirea