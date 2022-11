Foto | Concursul de sah clasic pentru seniori si juniori desfasurat la Focsani, "Sah spre Viitor"

In perioda 29-30 octombrie 2022, CSM Focsani 2007in parteneriat cu CS Olimp Sah Focsani, Directia Judeteana de Sport Vranceaa organizat concursul de sah clasic pentru seniori si juniori "Sah spre Viitor", acesta desfasurandu-se in Focsani la Sala Sporturilor "Alin Moldoveanu" Focsani.La aceasta intrecere au participat seniori si juniori legitimati cu rating FIDE sub 2000 la sah clasic,jucandu-se sah clasic in sistem open elvetian pe parcursul a 6 runde de joc.Competitia a fost omologata de ... citeste toata stirea