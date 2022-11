Foto | Concursul de sah de la Focsani Memorialul "Neculai Badiu"

In amintirea regretatului sahist Neculai Badiu, candidat de maestru, copiii si juniorii mici care fac pregatire la sah in cadrul CSM Focsani 2007 au participat la competitia Memorialul "Neculai Badiu".Organizatori iconcursului au fost fostii colaboratori ai celui comemorat, implicat nu numai in participarea la competiti ci si la organizarea si desfasurarea lor, ca si in pregatirea copiilor si juniorilor.Neculai Badiu s-a nascut la 8 septembrie 1936 si a decedat la 15 octombrie 2008.Ca ... citeste toata stirea