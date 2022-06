Foto | Concursul de sah devenit traditie la sfarsitul fiecarui an prescolar in Focsani, denumit "La revedere, Gradinita!"

In municipiul nostru exista frumoasa si benefica traditie ca la sfarsitul fiecarui an prescolar copiii de gradinita sa desfasoare un concurs de sah denumit "La revedere, gradinita!", in urma caruia este desemnat seful promotiei respective.Competitia a fost initiata la sfarsitul anului prescolar 2011 - 2012 la Gradinita Nr. 23 Focsani unde pentru trei ani si jumatate a functionat un cerc de sah. De atunci, cu exceptia anului 2020 cand pandemia nu a permis, la sfarsitul fiecarui an prescolar, ... citeste toata stirea