In semn de pretuire fata de intreaga cariera sportiva a celui care a fost Neculaiu Petrea, Asociatia "Fiii comunei Obilesti" a organizat in data de 28 mai 2023, in parteneriat cu Sectia de Sah din cadrul Clubului CSM Focsani 2007, Scoala Gimnaziala nr. 2 Bordeasca Veche din judetul Vrancea, Asociatia Profesorilor de Educatie Fizica si Sport Vrancea si Clubul Sportiv Sah Club Galatiin baza unui protocol de colaborare, un concurs de sah adresat tuturor elevilor de la scolile cu clase I-VIII din ... citeste toata stirea