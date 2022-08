Foto | Concursul de sah pentru copii si juniori " Sah in Vacanta" de la Focsani

In perioada 25 iulie - 11 august 2022, sectia de sah a CSM Focsani 2007 a organizat la Sala Sporturilor "Alin Moldoveanu" din municipiul Focsani, concursul de sah pentru copii si juniori denumit "Sah in Vacanta", in colaborare cu CS Olimp Sah Focsani si Directia Judeteana de Sport Vrancea.Competitia s-a desfasurat pe 3 grupe de joc tinand cont de categoria de varsta dar si de valoarea individuala a fiecarui jucator, cu mentiunea ca unii dintre concurentiau putut concura in 2 grupedatorita ... citeste toata stirea